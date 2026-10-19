Llega a España la experiencia de juegos Amazon Luna integrada en Prime Video para televisores con Fire TV

19/10/2026 Amazon Luna se integra en Prime Video con Fire TV. POLITICA AMAZON

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Amazon ha anunciado la disponibilidad de su plataforma de juegos en 'streaming' Luna a través de la aplicación de Prime Video en dispositivos Fire TV en España, de manera que los usuarios suscritos podrán acceder a todos sus títulos.

La compañía lanzó su servicio de 'streaming' de videojuegos en España en noviembre de 2023 como una plataforma diseñada para disfrutar de los títulos favoritos del usuario sin esperas para la descarga o actualización.

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Asimismo, a finales de julio de este año, anunciaron la integración de Amazon Luna en la aplicación de contenido en 'streaming' Prime Video para Fire TV, que se lanzó inicialmente para los usuarios de Estados Unidos y Reino Unido.

Ahora, Amazon ha extendido esa integración de Amazon Luna a la 'app' de Prime Video a otros doce países de Europa y Norteamérica, entre los que se incluye Canadá, Francia, Italia y España, como ha compartido en un comunicado en su web.

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De esta forma, concretamente los usuarios españoles suscritos a Prime Video podrán acceder a todo el catálogo de juegos de Amazon Luna en su televisor, a través del Fire TV, sin coste adicional y sin necesidad de descargar ni comprar nada.

Para ello, bastará con abrir Prime Video desde Fire TV y navegar a la pestaña de Juegos. Así, los usuarios encontrarán "una biblioteca de juegos en constante evolución" incluida con Prime, sin necesidad de disponer de una consola o un PC dedicado.

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Asimismo, Amazon ha recordado que se incluyen títulos como STAR WARS: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations y Assassin's Creed Mirage, junto con otros juegos populares como Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Dispatch y Wobbly Life, entre otros.

Igualmente, incluye los títulos de GameNight, una colección de juegos de mesa y sociales diseñados para reunir a amigos y familiares frente al televisor. Entre ellos, ofrece King of Tokyo, Bowling Mayhem, Cranium Planet, Clue, Ticket to Ride y Taboo.

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Por otra parte, la compañía ha adelantado que tiene previsto expandir este servicio a otros países en noviembre, incluido Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia. Con ello, la opción de acceder a Luna a través de Prime Video estará disponible en todas las localizaciones donde Luna está se puede utilizar actualmente.