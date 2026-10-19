Una diputada australiana, en estado crítico tras atropello deliberado, según el Gobierno

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Sídney (Australia), 19 oct (EFE).- La diputada independiente australiana Helen Haines se encuentra en estado crítico tras ser atropellada por un vehículo frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el noreste del estado de Victoria (sur), en un incidente que el primer ministro del país, Anthony Albanese, ha definido como un "ataque".

Haines fue trasladada a un hospital tras sufrir heridas graves en el suceso, ocurrido alrededor de las 15.35 horas (4.35 GMT) del lunes en la calle Murphy, donde se encuentra su oficina electoral.

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"Es demasiado pronto para que pueda dar los detalles o la motivación detrás de este ataque", dijo Albanese en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde confirmó que la Policía investiga el caso, que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia y que se ha activado el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo. EFE

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