Trump insiste en cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de Nueva América

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes su propuesta de cambiar el nombre del estado de Nuevo México, en la frontera con México, por el de Nueva América, en línea con otros polémicos cambios como el de renombrar el lago Ontario como lago América o el golfo de México como golfo de América.

"Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. No somos México. ¡Somos los Estados Unidos de América!", ha afirmado Trump en redes sociales.

PUBLICIDAD

Este cambio "daría mucho valor y prestigio al estado", según Trump, que considera que además "subirían el valor de las casas y los ingresos" y "saludarías con más orgullo aún a nuestra bella Bandera Aamericana". "¡Incluso puede que las elecciones fraudulentas por las que se conoce a Nuevo México volverían a ser honradas!", ha rematado.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha resaltado que el nombre del estado "no es una cuestión a debate". "Ha sido nuestro desde antes de que existiera Estados Unidos", ha señalado recientemente.

Trump ha reiterado así el mensaje del pasado 7 de septiembre, cuando afirmó que el cambio de nombre propiciaría que el estado fuera "mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Guau, me encanta!".