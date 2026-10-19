Imputan a cuatro policías por la muerte de un afrocolombiano bajo custodia en Bogotá

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Bogotá, 19 oct (EFE).- Cuatro policías colombianos fueron detenidos y serán imputados por homicidio y tortura agravada por su presunta responsabilidad en las agresiones y la falta de atención médica que precedieron a la muerte de un hombre afrocolombiano de 34 años que se encontraba bajo custodia policial.

Según informó este lunes la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, cuando los cuatro uniformados retuvieron a Donovan Balanta durante un procedimiento en el sur de Bogotá y, presuntamente, lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.

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La intervención policial comenzó cuando los agentes acudieron a resolver una discusión entre vecinos que derivó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados, de acuerdo con el comunicado.

"Un subintendente y tres patrulleros, al parecer, reaccionaron, lo esposaron, golpearon con puños y patadas en cabeza, abdomen y sometieron a descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser", señaló la Fiscalía.

Balanta fue trasladado posteriormente a una estación de Policía, donde, según la investigación, las agresiones y las descargas eléctricas continuaron.

"Las evidencias indican que Balanta pidió reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar y sentía un dolor intenso en el pecho. Otra persona detenida solicitó que lo socorrieran. Pese a estas señales de alarma, no recibió apoyo oportunamente", precisó la Fiscalía.

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El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la muerte se produjo por una arritmia cardíaca asociada a las descargas eléctricas.

Además, los expertos documentaron quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima, de acuerdo con la información oficial.

Los cuatro policías serán presentados ante un juez en las próximas horas, ante quien la Fiscalía les imputará los delitos de homicidio y tortura agravada. EFE