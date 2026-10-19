Airbus prevé que la flota de aviones de pasajeros de América Latina crezca 75 % para 2045

Guardar

Ciudad de México, 19 oct (EFE).– La flota de aviones comerciales de pasajeros de América Latina se prevé que crecerá un 75,5 % para 2045, al pasar de 1.550 a 2.720 aviones, según la Previsión Global del Mercado (GMF, en inglés) de Airbus 2026-2045 publicada este lunes.

Además, el desarrollo económico, las altas tasas de urbanización y el crecimiento de la clase media serán los principales motores de la aceleración del transporte aéreo en la región.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el conglomerado industrial europeo, uno de los mayores fabricantes de aeronaves y equipos aeroespaciales del mundo, también señaló que el fraccionamiento de la población está generando "un mayor número de centros urbanos, lo que a su vez dará lugar a la creación de nuevas rutas" gracias a los aviones de última generación y se traducirá en una expansión de la red aérea del continente.

Airbus precisó en el texto que la demanda de aviones de pasillo único dominará las necesidades de la región, "con 2.520 nuevas entregas", mientras que los aviones de fuselaje ancho "representarán 200 entregas".

Asimismo, 1.220 aviones contribuirán directamente a la expansión de la flota, mientras que 1.500 sustituirán a aviones de generaciones anteriores.

En la nota, Airbus apuntó que la transición hacia aviones de última generación "sigue acelerándose", impulsada por la creciente demanda regional de pasajeros.

Señaló que actualmente el 44 % de la flota en servicio de América Latina está compuesta por aviones de última generación y se espera que esta proporción alcance el 94 % en 2035, lo que ayudará a las aerolíneas a optimizar costos y reducir emisiones de CO2.

PUBLICIDAD

La fabricante explicó que "la propensión a viajar en avión aumentará considerablemente en la región" y que los viajes por persona en Chile, México y Brasil "podrían duplicarse o incluso más", mientras que Colombia y Argentina "les seguirán de cerca".

Añadió que en conjunto "se prevé que el tráfico con origen y destino en América Latina crezca un 3,7 %" anual durante las próximas dos décadas, liderado por el tráfico doméstico, con un 4,0 % anual, y acompañado de un aumento del 3,3 % anual en los vuelos dentro de América Latina y el Caribe.

PUBLICIDAD

El pasado 14 de octubre, Airbus indicó que el negocio global de los servicios a la aviación comercial crecerá a un ritmo anual del 3,8 % de aquí a 2045, cuando representará 422.000 millones de dólares, y calculó que la progresión será particularmente fuerte en el terreno de la actividad digital y la actividad.

En este segmento, que incluye actividades como ciberseguridad y gestión de operaciones en tierra de los aviones, pero también el control de operaciones en vuelo o el entretenimiento y la conectividad de los pasajeros, el ritmo de incremento será del 5,3 %, hasta 27.000 millones de dólares en 2045. EFE

PUBLICIDAD