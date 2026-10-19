El superávit comercial de Argentina crece un 217 % interanual en septiembre

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Buenos Aires, 19 oct (EFE).- Argentina registró en septiembre un superávit comercial de 2.976 millones de dólares, con un aumento del 217 % con respecto a igual mes de 2025, gracias un salto en las exportaciones y una contracción de las importaciones, informaron este lunes fuentes oficiales.

El saldo positivo de septiembre implicó, además, un aumento del 37,9 % con respecto al superávit logrado en agosto de este año, que había sido de 2.159 millones de dólares.

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Con este resultado, Argentina logró encadenar 34 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) creció en septiembre un 11,6 % interanual hasta un total de 17.095 millones de dólares, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En septiembre, Argentina concretó exportaciones por 10.036 millones de dólares, un 23,5 % más que el mismo mes en 2025.

En tanto, según el informe del Indec, las importaciones, por valor de 7.060 millones de dólares, tuvieron en septiembre una contracción interanual del 1,8 %.

En los primeros nueve meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 21.198 millones de dólares, con exportaciones por 77.267 millones e importaciones por 56.069 millones.

El saldo positivo acumulado hasta septiembre en la balanza comercial de Argentina supera con creces el superávit de todo 2025, que había sido de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo en 2024 por 18.928 millones de dólares. EFE

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