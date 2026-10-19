Perú

PRONIS bajo la lupa: cambios de perfil antecedieron designaciones en programa con S/ 1.450 millones

Los cambios en el clasificador de cargos reabrieron el acceso a la jefatura para cuatro profesiones que habían sido excluidas

Ministerio de Salud - MINSA
La Resolución N.° 037-2020-PRONIS-CG eliminó las restricciones que impedían el acceso a contadores, economistas y abogados.
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El Ministerio de Salud vuelve a recibir cuestionamientos por las designaciones y decisiones internas en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), la unidad ejecutora encargada de obras hospitalarias que, al cierre de agosto, registraba un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1.450 millones, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogidas por la Cámara Peruana de la Construcción.

Una denuncia periodística publicada por el diario Expreso señala a Edwin René Coyla Carreño por haber restituido, en abril de 2020, un clasificador de cargos que permitió que un contador público asumiera la Coordinación General de PRONIS, entidad del Ministerio de Salud encargada de ejecutar proyectos de infraestructura sanitaria en el país.

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Coyla restituyó un perfil que permitió el retorno de Jordán

Según la publicación, Coyla recibió el encargo temporal de la Coordinación General del programa el 14 de abril de 2020, durante la gestión del entonces ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía. Esa misma fecha, una resolución ministerial dejó sin efecto la designación de Fredy Jordán Medina, contador público, al determinar que no cumplía con el perfil profesional vigente para ocupar el puesto.

Tres días después, el 17 de abril de 2020, Coyla suscribió la Resolución de Coordinación General N.° 037-2020-PRONIS-CG, que dejó sin efecto un clasificador aprobado a inicios de ese mes.

Pronis
Edwin Coyla restituyó en abril de 2020 una norma interna que facilitó el retorno de un contador a la jefatura de PRONIS.

La norma anulada excluía a profesionales de Contabilidad, Economía, Derecho y Administración de la posibilidad de dirigir el programa. El nuevo documento restituyó el clasificador de 2019, que sí admitía a esos profesionales para ocupar la Coordinación General.

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De acuerdo con la cronología difundida por Expreso, seis días después de esa modificación, el 23 de abril, Jordán fue designado nuevamente al frente de PRONIS mediante la Resolución Ministerial N.° 220-2020-MINSA.

PRONIS tiene a su cargo la formulación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura sanitaria. Su cartera comprende hospitales, centros de salud, establecimientos de contingencia y equipamiento médico en diversas regiones. Entre las obras vinculadas al programa figuran el Hospital Antonio Lorena, en Cusco; el Hospital Simón Bolívar, en Cajamarca; y el Puesto de Salud Villa Los Ángeles, en el Rímac.

El programa ejecutó el 74% de su presupuesto hasta agosto

Según cifras del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, recogidas por la Cámara Peruana de la Construcción y difundidas por La República, PRONIS había ejecutado S/ 1.080 millones de su presupuesto actualizado al cierre de agosto. La cifra representaba el 74% del PIM de S/ 1.450 millones.

La diferencia ascendía a cerca de S/ 370 millones. Sin embargo, ese monto no equivale necesariamente a recursos disponibles, dado que parte puede corresponder a contratos, compromisos y obligaciones programadas para obras en marcha.

El manejo de estos recursos coincide con alertas en proyectos hospitalarios. La Contraloría advirtió, por ejemplo, que el Hospital de Alta Complejidad de Piura enfrentaba una brecha de financiamiento para su ejecución durante 2026. En otro caso, el Hospital El Progreso, en Chimbote, registraba retrasos respecto de su cronograma previsto.

Pronis
El Ministerio de Salud retiró a Fredy Jordán del cargo directivo tras constatar que incumplía el perfil técnico requerido.

Mantiene una casación pendiente ante la Corte Suprema

Coyla continúa vinculado a registros institucionales de PRONIS, según el medio. Una resolución de marzo de 2026 lo identifica como secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores del programa y le concede licencia sindical para los días 30 y 31 de ese mes.

Según Expreso, el funcionario se presenta como representante del coordinador general de PRONIS y tiene participación en reuniones de trabajo con los principales directivos de la institución.

Coyla fue condenado en primera instancia a siete años de prisión por colusión agravada en un proceso relacionado con su paso por la Municipalidad de Amantaní, en Puno. La sentencia fue revocada en segunda instancia y el exfuncionario fue absuelto. La Fiscalía presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, que permanece pendiente de resolución, según informó Expreso.

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