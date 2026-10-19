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Tianneng presenta su cartera de baterías de química múltiple e impulsa un nuevo ecosistema energético localizado.

PR Newswire

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HUZHOU, China, 19 de octubre de 2026

HUZHOU, China, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Tianneng Holding Group presentó su cartera de baterías de química múltiple en su Global Alliance Partner Conference 2026 en Huzhou, Zhejiang, bajo el tema "Liderar el Beneficio Ecológico", que atrajo a aproximadamente 300 socios de todo el mundo.

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La cartera de productos abarca cuatro tecnologías de baterías: plomo ácido, iones de litio, iones de sodio y estado sólido, para aplicaciones que incluyen vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, vehículos de baja velocidad, energía motriz industrial y almacenamiento de energía para hogares, centros de datos de IA, usuarios comerciales e industriales y proyectos a gran escala.

Socios de Argelia, Indonesia, Nigeria, Camboya y Brasil participaron en una mesa redonda sobre producción localizada, electrificación de vehículos de dos ruedas, almacenamiento de energía y transformación de la red de distribución, coincidiendo en que las raíces locales y la sinergia del ecosistema son cruciales.

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Mi Yue, secretaria general de la Asociación de la Industria de las Nuevas Energías para Asia y el Pacífico, instó a la innovación, al reconocimiento mutuo de las normas y a la colaboración transfronteriza en la cadena de suministro.

Guo Kuilong, secretario general de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME, por sus siglas en inglés), afirmó que la cámara aprovechará su plataforma para ayudar a las empresas de energías renovables a expandirse nivel global y promover la cooperación en la cadena industrial para un crecimiento mutuamente beneficioso.

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"La incertidumbre hace que los pilares de certeza sean aún más vitales", afirmó Zhang Tianren, presidente de Tianneng Holding Group. "Tianneng se centrará en mejores baterías y soluciones de sistema más completas, impulsando la I+D, la fabricación local y una marca arraigada para construir una cadena de suministro ecológica, resiliente y localizada con socios globales".

Acerca de TiannengFundado en 1986, Tianneng Group es un líder mundial en soluciones de energía ecológica, que impulsa la innovación en energía para movilidad eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía y la economía circular. Con 21 bases de fabricación inteligentes, ofrece valor sostenible a más de 100 países y regiones.

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Contacto para la prensa:Tianneng Holding GroupCorreo electrónico: tnin@tianneng.com

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FUENTE Tianneng Holding Group