Agencias

Un ataque ruso mata a dos mujeres y un bebé en un parque de la región ucraniana de Járkov

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Kiev, 19 oct (EFE).- Un ataque ruso sobre el principal parque de la localidad de Nova Vodolag, en la región oriental ucraniana de Járkov, mató este lunes a dos mujeres y un bebé, informó el ministro del Interior de Ucrania, Iván Viguivski.

Según indicó Viguivski en su cuenta de Telegram, el ataque se produjo cuando en el parque había numerosas familias con niños.

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Al menos catorce personas, entre ellas siete niños, han resultado heridas en este ataque con un dron ruso.

"Es otro ataque ruso contra civiles. Un ataque contra niños que no tenía ningún sentido desde el punto de vista militar", dijo el titular de Interior de Ucrania. EFE

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