Noboa se reunirá con Fujimori en Perú el martes para impulsar cooperación bilateral

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Quito, 19 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá mañana en Lima con su homóloga Keiko Fujimori, en el marco del XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, según un decreto ejecutivo publicado este lunes.

El encuentro presidencial y XVII Gabinete Binacional permitirá fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación en materia de seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo, en beneficio de ambos países, reza el decreto.

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La comitiva oficial estará integrada por los servidores públicos que, en razón de sus competencias y de los objetivos de la agenda presidencial, sean designados por las respectivas instituciones.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana confirmó este lunes a EFE que el canciller, Roberto Kury, ya se encuentra en Lima.

El titular de la diplomacia ecuatoriana participará en la Comisión de Vecindad con su homólogo Carlos Está y Garcés-Alvear.

La Cancillería reiteró que el encuentro presidencial y el gabinete binacional "es el primer mecanismo de diálogo entre ambos países" y permite evaluar avances, definir prioridades y promover acciones conjuntas en beneficio de las poblaciones, especialmente en la zona fronteriza.

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Detalló que entre las prioridades de la agenda binacional figuran la seguridad y defensa; el comercio, inversiones y turismo; la integración fronteriza y conectividad; la cooperación social y cultural, y temas de ambiente, energía, minería y desarrollo sostenible.

"Ecuador priorizará la seguridad, el desarrollo fronterizo, el comercio, la inversión y proyectos que generen beneficios concretos para las comunidades de frontera", especificó la Cancillería.

Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones suramericanas se relanzaron en 1998 con proyectos de integración, tras la firma del acuerdo de paz que puso fin a unas históricas discrepancias limítrofes que generaron conflictos en varias oportunidades durante las décadas anteriores.

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Noboa visitó Perú el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de Keiko Fujimori como presidenta, y participar en los actos por el día de la independencia nacional.

En esa fecha, ambos gobernantes acordaron cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.

Además, reafirmaron su disposición a seguir profundizando la relación bilateral sobre la base de los acuerdos de paz firmados en 1998, y resaltaron "el dinámico diálogo político alcanzado en los gabinetes binacionales", reuniones anuales entre los mandatarios y sus respectivos ministros para avanzar en la agenda bilateral.

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El pasado 10 de agosto, Perú reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la "ejemplar relación" de amistad, cooperación e integración con Ecuador, al expresar su "afectuoso y cordial saludo" a esta nación vecina con ocasión del 217 aniversario de la independencia y día nacional. EFE