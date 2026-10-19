Sheinbaum descarta salida del director del Seguro Social mexicano tras conflicto salarial

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- La presidente de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes la salida de Zoé Robledo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de las principales instituciones públicas de salud del país, en medio de un conflicto laboral por el rechazo de los trabajadores a una propuesta de incremento salarial.

“En este momento no está en duda la permanencia de Zoé”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser preguntada sobre la continuidad del funcionario, quien dirige el organismo desde 2019.

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La controversia surgió después de que la mayoría de los empleados que participaron la semana pasada en una consulta sindical rechazara la propuesta salarial para el periodo 2026-2027, pese a que esta había recibido previamente el respaldo del congreso del sindicato.

El rechazo estuvo acompañado de movilizaciones y reclamos por las condiciones de trabajo y las deficiencias operativas en hospitales y unidades médicas de la institución, que proporciona servicios de salud y seguridad social a millones de trabajadores mexicanos y sus familias.

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La gobernante mexicana explicó que instruyó a Robledo a presentar una nueva propuesta que contemple mejoras salariales y prestaciones, así como medidas para atender las problemáticas denunciadas por los empleados.

“Se va a hacer la mejor propuesta posible, pero también que se atienda esta problemática”, zanjó.

La presidenta precisó que las negociaciones deberán ajustarse a las posibilidades financieras del instituto y adelantó una reunión con la Secretaría de Hacienda para evaluar los recursos disponibles.

Asimismo, reconoció que el sistema público de salud arrastra problemas administrativos que dificultan la operación hospitalaria y el suministro de medicamentos, por lo que planteó modernizar y digitalizar sus procesos internos.

“No puede ser que en la era de la inteligencia artificial no tengamos esquemas eficientes de operación del Gobierno”, expresó.

Sheinbaum insistió en que la nueva negociación debe contribuir tanto a mejorar las condiciones laborales como a garantizar una atención médica más eficiente para la población. EFE

(foto)