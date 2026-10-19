Policía de París denuncia saqueos y anuncia arresto de 108 personas en las últimas tres horas del domingo

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Hasta 108 personas han sido detenidas apenas en las tres últimas horas del domingo por la Policía de París, que enmarca estos arrestos en la actividad de "grupos dispersos de jóvenes delincuentes oportunistas" que "intentan saquear comercios", en medio de las protestas originadas la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas que ya dejaron en la víspera una jornada con 720 detenciones en la capital francesa y casi 2.400 en todo el país.

"Grupos dispersos de jóvenes delincuentes oportunistas intentan saquear comercios", ha denunciado la Prefectura de Policía parisina en una publicación en redes en la que asegura que "las fuerzas del orden demuestran agilidad e intervienen sistemáticamente para dispersarlos y detenerlos".

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En el marco de dichas intervenciones, el cuerpo policial ha afirmado haber realizado hasta 108 arrestos entre aproximadamente las 21 horas y medianoche. "No cejaremos en nuestro empeño. La ley debe imponerse", ha espetado.

Las protestas no han cesado en la capital francesa durante el fin de semana, comenzando por un sábado en el que el Ministerio del Interior galo ha cifrado en 720 los arrestos ejecutados, de los cuales 517 derivaron en detenciones, correspondientes a 171 menores de edad y 346 mayores de edad. La cifra supone algo menos de la tercera parte del total a nivel nacional, nivel al que el Ejecutivo ha anunciado 2.397 arrestos, junto a más de 500 agentes heridos.

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Este domingo, un millar de personas se han concentrado en la plaza de la República de París sin autorización previa con enfrentamientos que se han prolongado a lo largo de la tarde, aunque la Policía capitalina ha evitado ligar las detenciones de las últimas horas a tales protestas.

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