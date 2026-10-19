Agencias

Defensas antiaéreas rusas derriban 149 drones sobre doce regiones y Crimea

Guardar

Moscú, 19 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este lunes 149 drones ucranianos en una docena de regiones rusas y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, los aparatos de ala fija enemigos golpearon objetivos en las regiones fronterizas de Kursk, Briansk y Bélgorod, la sureña Rostov y también la república de Tatarstán, entre otras.

PUBLICIDAD

El ejército ucraniano lanzó el domingo más de mil drones contra el país vecino, especialmente Moscú y San Petersburgo, objeto del mayor ataque de toda la contienda.

En represalia, Moscú realizó el lunes un ataque masivo contra la capital ucraniana y la región adyacente, donde golpeó empresas de la industria militar, almacenes de armamento y centros de gestión de datos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Moscú proseguirá sus ataques masivos contra Ucrania tras rechazar la tregua energética propuesta por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ambos bandos se acusan mutuamente de no estar interesados en la reanudación de las negociaciones de paz con mediación estadounidense, estancadas desde febrero.EFE

Últimas Noticias

Dos investigados tras localizar cinco caballos muertos en una finca en Álora

Dos investigados tras localizar cinco caballos muertos en una finca en Álora

Irán reclama a Macron que "escuche al futuro de Francia" y resalta que "el pueblo exige un cambio radical"

Irán reclama a Macron que "escuche al futuro de Francia" y resalta que "el pueblo exige un cambio radical"

Policía de París denuncia saqueos y anuncia arresto de 108 personas en las últimas tres horas del domingo

Policía de París denuncia saqueos y anuncia arresto de 108 personas en las últimas tres horas del domingo

VÍDEO: C. Valenciana prepara orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por las lluvias

VÍDEO: C. Valenciana prepara orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por las lluvias

Mas de 2.000 comercios afectados y daños millonarios por saqueos en protestas en Francia

Infobae