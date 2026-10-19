El Atlético viaja a Stuttgart con el alta de Johnny y las bajas de Cuti Romero y Koke

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Madrid, 19 oct (EFE).- El Atlético de Madrid viaja este lunes a Stuttgart para el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones con una convocatoria de 24 jugadores, con las bajas por lesión de Cristian ‘Cuti’ Romero y Koke Resurrección y el regreso a la lista de Johnny Cardoso.

Ni el central argentino ni el capitán madrileño, ambos con sendas dolencias musculares, están disponibles para el duelo de este martes en el MHP Arena. El primero se lesionó el pasado sábado ante el Espanyol, cuando sufrió una distensión muscular. El segundo se perderá su tercer encuentro consecutivo.

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Sí está listo Johnny Cardoso, ausente del choque ante el Espanyol por una indisposición y desde el domingo de vuelta al trabajo con el equipo, aunque entonces solo se ejercitó en el gimnasio.

El resto de la plantilla está en la convocatoria: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez, Robin Le Normand y Jorge Domínguez; los centrocampistas Jorge Castillo, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Ademola Lookman, Arnau Ortiz y Giuliano Simeone; y los atacantes Kang-in Lee, Alexander Sorloth, Jonathan David y Julián Alvarez.

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La expedición del Atlético se entrenará esta tarde en el escenario del partido.