Mueren al menos 30 soldados progubernamentales en ataque hutí con misiles en sur del Yemen

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Saná, 19 oct (EFE).- Al menos 30 soldados de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido murieron este lunes y otros "decenas" resultaron heridos en un ataque con misiles balísticos atribuido a los rebeldes chiíes hutíes contra un campamento militar en el sur del Yemen, informaron EFE fuentes militares.

El ataque tuvo lugar en el campamento de Al Alam, en la estratégica provincia sureña de Shabwa, rica en petróleo, cuando tres misiles impactaron en el campamento mientras los soldados estaban reunidos para el pase de lista matutino, explicaron las fuentes.

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Tanto los hutíes como los portavoces militares de las fuerzas leales al Gobierno reconocido no han reaccionado de momento al ataque en Shabwa, controlada por el Ejército yemení pero es uno de los principales blancos de ataques de los insurgentes desde el inicio del conflicto en 2014. EFE