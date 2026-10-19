Macron rechaza dimisión del ministro del Interior y pide más medidas contra los violentos

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París, 19 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios del sábado en París y otras ciudades de Francia y le pidió que despliegue cuanto antes nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos, informó este lunes el Elíseo.

La Presidencia francesa justificó la decisión por la necesidad de garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad en el actual contexto de tensión. "Dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual, el presidente de la República rechazó" la renuncia Nuñez, indicó el Elíseo.

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En una entrevista en France Inter, Nuñez explicó que había presentado su dimisión a Macron "porque -dijo- soy responsable de todo lo que está ocurriendo".

Macron volvió a reclamar transparencia sobre los fallos de previsión y de inteligencia que, según la Presidencia francesa, contribuyeron a los disturbios, los destrozos y los saqueos de cientos de comercios.

El ministro había presentado su dimisión después de las críticas a la gestión policial de las protestas del 17 de octubre, que derivaron en actos vandálicos y enfrentamientos en distintas ciudades francesas.

El recuento por las autoridades asciende a unas 2.400 detenciones y cerca de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad heridos. La actuación policial también ha recibido críticas de varios alcaldes, entre ellos los de París, Marsella y Limoges, cuya Alcaldía fue pasto de las llamas.

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Ante la magnitud de los daños, Macron pidió a Nuñez que aplique "lo antes posible sobre el terreno nuevos métodos de actuación" contra los responsables de los disturbios.

En una declaración solemne televisada el domingo por la noche, el presidente advirtió de que quienes intentaron atacar las instituciones republicanas tendrían que responder por sus actos ante la justicia y apuntó como responsables de las violencias y saqueos a grupos de ultraizquierda y a delincuentes.

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