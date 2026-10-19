Japón y EE. UU. inician unas maniobras conjuntas con un récord de 57.000 militares

Guardar

Tokio, 19 oct (EFE).- Las Fuerzas de Autodefensa japonesas y el Ejército estadounidense iniciaron este lunes un ejercicio conjunto en Japón que cuenta con la movilización de más de 57.000 militares, en unas maniobras centradas en la defensa de islas al suroeste del archipiélago, cercanas a Taiwán.

El ejercicio bienal 'Keen Sword', que durará hasta el 29 de octubre, involucra a unos 45.000 uniformados japoneses (con respecto a los 33.000 efectivos de la última edición, celebrada en 2024) y 12.000 estadounidenses, hasta la cifra récord de 57.000 militares.

PUBLICIDAD

El contingente japonés para este ejercicio incluye también 6.100 vehículos militares, 260 aeronaves y 40 embarcaciones, según detalló el Estado Mayor Conjunto de Japón en un comunicado publicado a finales de septiembre.

Japón desplegará por primera vez sus misiles antibuque de largo alcance Tipo 25 fuera de su base en la prefectura de Kumamoto, mientras que Estados Unidos envió un sistema de misiles antibuque (Nmesis) y un sistema de defensa aérea de corto alcance (Madis) a Yonaguni, punto habitado más occidental del territorio japonés.

PUBLICIDAD

De cara al inicio del 'Keen Sword', el portaaviones de propulsión nuclear 'USS Theodore Roosevelt' llegó a la ciudad costera de Yokosuka el viernes, en su primera escala en la base en cuatro años.

Según informaron las Fuerzas Armadas estadounidenses, este portaaviones iba a realizar tareas de mantenimiento y reabastecimiento, antes de prepararse para participar en un ejercicio de entrenamiento "de primer nivel".

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Hiroaki Uchikura, señaló el pasado viernes en una rueda de prensa que estas maniobras tienen como objetivo "mantener y mejorar" las capacidades operativas de ambos países "desde situaciones de zona gris hasta situaciones de ataque armado".

PUBLICIDAD

Así, consideró que la realización de actividades de mando y control, transporte de tropas, suministro y combate, entre otros, "serán de suma importancia" para mejorar las capacidades de despliegue en zonas insulares, así como para "fortalecer" la preparación y la interoperabilidad.

Estas maniobras tienen lugar en medio del aumento de las tensiones entre Tokio y Pekín desde el año pasado, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió que un ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de sus tropas.

PUBLICIDAD

Asimismo, ocurren tras la indignación generada después de la detención de un marine estadounidense en Okinawa, sospechoso de haber asesinado y robado a una mujer, lo que provocó varias protestas por parte del Gobierno de Takaichi a Washington. EFE

(foto)