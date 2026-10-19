Zelenski acusa a Trump de querer hacer "capitular" a Ucrania

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Kiev 19 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró en una entrevista publicada por la agencia estadounidense Bloomberg que EE.UU. está tomando medidas para que Ucrania capitule, y denunció retrasos en la autorización por parte de Washington del suministro de misiles antibalísticos ya pagados que el Ejército ucraniano necesita de forma urgente para proteger a la población y las infraestructuras de los ataques rusos.

“Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule”, dijo Zelenski desde Kiev en la entrevista. “No estoy diciendo que nuestros socios estadounidenses crean que la guerra” contra Rusia “pueda terminar más pronto a costa de Ucrania. Pero es lo que parece”, agregó.

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El líder de Kiev afirmó asimismo que Washington no ha autorizado el envío de algunos de los misiles antibalísticos para sistemas Patriot -los únicos capaces de responder con garantías a los misiles balísticos rusos- por los que sus socios europeos que sufragan la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania ya han pagado.

“Una parte de los suministros ha sido autorizada”, afirmó, “mientras que el resto no”. “Y no estamos ante un problema técnico”, remachó Zelenski, que reveló que Ucrania recibe únicamente de EE.UU. 12 misiles antibalísticos al mes, al tiempo que Rusia utiliza de forma periódica decenas de misiles balísticos -a los que el Ejército ucraniano es tremendamente vulnerable desde hace meses- en un solo ataque.

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El presidente ucraniano contó, además, que su última propuesta a la administración Trump ante las exigencias de ésta para que Ucrania ponga fin de forma unilateral a los ataques a la energía rusa ofrecía dejar de bombardear instalaciones relacionadas con la producción y la exportación de diésel en Rusia a cambio de que EE.UU. suministrara a Ucrania misiles antibalísticos adicionales para sistemas Patriot.

“Pero sólo quieren que dejemos de atacar el diésel. Y si lo atacamos nos desconectan de algo”, declaró Zelenski, que en los últimos días ha denunciado restricciones en la conexión de internet que su Ejército recibe de la empresa estadounidense SpaceX, propiedad del aliado de Trump Elon Musk, y también interrupciones en la transferencia de la información de inteligencia que permite a Ucrania prepararse ante el lanzamiento de misiles balísticos rusos.

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El presidente ucraniano atribuyó las medidas que denuncia de la administración de Trump a la campaña electoral del presidente de EE.UU. para las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre.

“La política es muy agresiva en tiempo de elecciones”, dijo Zelenski, que pese a todo se mostró esperanzado en que la relación con Washington mejore tras esos comicios. “Pienso que ahora hay agonía pero que después de las elecciones la vida seguirá y creo que todo estará más tranquilo”, afirmó.

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La actual crisis entre Ucrania y EE.UU. comenzó hace diez días al cerrar Trump un acuerdo con el líder del Kremlin, Vladímir Putin, que permite a Rusia volver a exportar petróleo pese a las sanciones en vigor de EE.UU. EFE