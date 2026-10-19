Llega a Manila el primer grupo de 349 filipinos a repatriar de Riad tras últimos ataques

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Manila, 19 oct (EFE).- El primer grupo de 34 trabajadores filipinos repatriados desde Arabia Saudí llegó este lunes a Manila, en una operación que el Gobierno espera completar en las próximas semanas con el regreso de 349 empleados tras los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes en el aeropuerto de Riad, que dejaron 17 muertos y centenares de heridos, entre ellos filipinos.

El grupo aterrirzó en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila en un vuelo procedente de Doha. Antes habían viajado desde Riad hasta Al-Qassim para evitar el cierre del aeropuerto internacional Rey Khalid, según informó en un comunicado la Administración de Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero (OWWA) filipina.

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"Comprendemos la angustia de nuestros trabajadores y de las familias que esperan su regreso", afirmó la administradora de la OWWA, Patricia Yvonne Caunan.

Además de este primer grupo, otros 215 trabajadores tienen vuelo confirmado hasta el 25 de octubre, mientras las autoridades gestionan otros 100 billetes para completar el plan, coordinado con la Embajada de Filipinas y la Oficina de Trabajadores Migrantes en Riad.

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El aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad sufrió tres ofensivas entre el 9 y el 11 de octubre, con un total de 17 muertos y al menos 320 heridos, entre los que se encontraban cuatro filipinos.

Según informó la pasada semana el Departamento de Trabajadores Migrantes (DMW), tres de los cuatro heridos permanecían ingresados en cuidados intensivos en distintos hospitales de Riad, mientras que el cuarto iba a recibir el alta.

En total, el Gobierno filipino estima que 258 filipinos han recibido alimentos, alojamiento temporal, transporte, ayuda económica y atención médica en Arabia Saudí tras los ataques.

Arabia Saudí es el principal destino de los trabajadores filipinos en el extranjero, con el 24,1 % del total de nacionales que emigran en 2025, según datos de la Autoridad Estadística de Filipinas publicados este octubre.

La actual escalada entre Arabia Saudí y los hutíes estalló a mediados de julio, cuando los insurgentes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní. EFE