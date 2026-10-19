Rheinmetall y MSC comprarán un astillero rumano por 138 millones

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La compañía alemana de armamento Rheinmetall y la naviera suiza MSC tienen previsto adquirir el astillero rumano de Mangalia, situado al sur de Constanza, a orillas del mar Negro, cuyo precio de compra ronda los 138 millones de euros, que serán abonados conjuntamente por ambas empresas.

La adquisición, que se espera que se finalice en las próximas semanas, busca establecer un centro de producción de doble uso, donde se puedan desarrollar y llevar a cabo simultáneamente actividades de construcción naval civil y militar para los mercados nacionales e internacionales, para lo que el astillero se subdividirá en varios sectores y zonas de seguridad.

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En el caso de Rheinmetall Naval Systems, el astillero de Mangalia desempeñará un papel fundamental en la construcción de cuatro buques de guerra encargados por el Gobierno de Rumanía, incluyendo dos patrulleras de alta mar de 96 metros y dos buques de apoyo a buzos de 43 metros.

Asimismo, el astillero está concebido para servir como centro neurálgico para futuros proyectos de construcción naval militar. De esta forma, Rheinmetall crea una base escalable para futuros proyectos en el sureste de Europa y fortalece su posición en un mercado de importancia estratégica.

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"Tras la adquisición, planeamos ampliar y modernizar el astillero de forma integral. Nuestro objetivo es seguir desarrollando la infraestructura existente, mejorar las condiciones de producción y adaptar la capacidad para satisfacer las necesidades futuras", ha declarado Tim Wagner, responsable de la división de Sistemas Navales de Rheinmetall, que opera en Rumanía desde 2024.