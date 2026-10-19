Los 'chalecos amarillos' anuncian para el 24 de octubre un "segundo acto" de su gran protesta en Francia

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El colectivo de protesta francés de los 'chalecos amarillos' ha anunciado este lunes una nueva jornada de movilización masiva contra el Gobierno francés por el coste de la vida para el próximo sábado, 24 de octubre; un "segundo acto" de las enormes concentraciones de este pasado fin de semana, en el que volverán a exigir la dimisión inmediata del presidente del país, Emmanuel Macron.

"Macron habla de ira y vergüenza. Compartimos ese sentimiento: rabia por pagar precios cada vez más altos por la gasolina, los alimentos y el alquiler, y vergüenza de un presidente que prometió en 2020 recibir a los 'chalecos amarillos' en el Elíseo y nunca lo hizo", publican los organizadores del movimiento, en una airada respuesta frente al discurso ante la nación pronunciado ayer por la noche por el presidente francés, en el que se dedicó principalmente a denunciar a grupos de "extrema izquierda" por convertir las protestas en disturbios.

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Por contra, los 'chalecos' apuntan a la Policía como responsable de una "violencia desenfrenada" contra los manifestantes y recuerdan las mutilaciones que han sufrido jóvenes participantes tras recibir el impacto directo de granadas lacrimógenas o de conmoción lanzadas por las fuerzas de seguridad.

"Su apoyo (de Macron) va dirigido a las fuerzas del orden, pero el nuestro se dirige a los heridos. La Policía mutila, los pesticidas matan, la destrucción de los servicios públicos mata y la concentración de la riqueza mata. Cada día que pasa representa un acto de violencia mayor que cualquier revuelta", condenan.

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Los organizadores acompañan su comunicado con la publicación de un mapa de sus movilizaciones ya acordadas para el 24 de octubre: un total provisional de 84 manifestaciones en otras tantas ciudades del país, y ocho concentraciones puntuales en rotondas y plazas.

"El pueblo francés merece ser finalmente tomado en cuenta, escuchado y atendido", concluyen los 'chalecos' antes de avisar que no tienen intención alguna de "volver a casa". El "segundo acto" del sábado, consideran, no es más que otro prolegómeno de la gran huelga general del 5 de noviembre.

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