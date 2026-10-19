Livepool recupera la cima del Torneo Clausura y hunde a Peñarol

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Montevideo, 18 oct (EFE).- Liverpool recuperó este domingo la cima del Torneo Clausura uruguayo tras vencer por 1-0 a Peñarol luego de que Montevideo City Torque cayera por 2-1 ante Albion.

Una semana después de ceder la primera posición en favor de los ciudadanos, el equipo Negriazul sumó nuevamente tres puntos y volvió a la cúspide a solo cuatro jornadas para el fin del torneo.

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En un encuentro que dominó de principio a fin, Liverpool derrotó a Peñarol gracias a un tanto de Federico Martínez a los 73 minutos con el que llegó a 24 puntos, mientras que Montevideo City Torque quedó con 22 y Peñarol con 20.

Nacional suma también 20 y Deportivo Maldonado tiene 18, aunque ambos con un juego menos. Este lunes, el equipo de Daniel Carreño y el de Gabriel Di Noia se pondrán cara a cara y el vencedor se sumará a la lucha por el título.

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Este fin de semana, Albion venció por 2-1 a Montevideo City tras remontar con goles de Carlos Airala a los 54 minutos y de Tobías Figueroa a los 93. Salomón Rodríguez había marcado a los 38 el primero del juego.

Además, Danubio derrotó por 1-0 a Central Español con un tanto de Sebastián Fernández, Boston River venció por la mínima a Defensor Sporting con una anotación de Lautaro Vázquez y Progreso le ganó 2-0 a Juventud con tantos de Gary Silva y Nahuel 'Magia' López.

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Asimismo, Racing goleó por 3-0 a Montevideo Wanderers con tantos de Tomás Habib, Esteban Da Silva y Sebastián Da Silva, mientras que Cerro y Cerro Largo empataron 1-1 con goles de Juan Guasone y Andrés Córdoba.

Estos resultados mantuvieron a Peñarol como líder de la Tabla Anual acumulada con 63 puntos, al tiempo que Deportivo Maldonado suma 59, Montevideo City Torque 57, Racing 56, Nacional 55, Liverpool 53, Montevideo Wanderers 50 y Albion 43.

Los cuatro primeros disputarán en 2027 la Copa Libertadores, mientras que los equipos que se ubiquen del cuarto al octavo lugar estarán en la Copa Sudamericana. EFE