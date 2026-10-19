Flamengo golea a Bahía y retoma el liderato en Brasil

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Río de Janeiro, 18 oct (EFE). Flamengo goleó este domingo a Bahía por 0-3 en Salvador y recuperó el liderato del Campeonato Brasileño que había alcanzado la víspera Palmeiras tras vencer por 1-2 al Athlético Paranaense en partidos por la trigésima primera jornada del torneo.

El conjunto carioca volvió a la primera posición, ahora con 67 puntos, uno más que Palmeiras.

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Jorginho abrió el marcador de penalti, el ecuatoriano Gonzalo Plata amplió la ventaja y Lucas Paquetá selló la goleada.

El campeón brasileño y de la Libertadores, que pese a dominar en el primer tiempo no había logrado marcar, tomó la ventaja en el minuto 62 con un penalti anotado por Jorginho por una falta sobre el colombiano Jorge Carrascal dentro del área.

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El segundo tanto llegó diez minutos después cuando Plata remató un cabezazo de Samuel Lino, mientras que el tercero fue un golazo que llegó casi de inmediato con una jugada individual de Paquetá.

El portero Ronaldo había sido el principal obstáculo para el conjunto de Río, que intentó alcanzar la red con remates de Carrascal, Pedro, Samuel Lino y el chileno Erick Pulgar en el inicio.

Los dirigidos por Rogério Ceni tuvieron dificultades para el ataque y para que la defensa contuviera la ofensiva carioca tras el descanso.

En otros partidos de la jornada, Cruzeiro remontó dos veces y venció por 4-2 al Gremio en Porto Alegre, con un triplete de Kaio Jorge y otro tanto de João Marcelo.

Carlos Vinícius, de penalti, y el argentino Cristian Pavón marcaron para el equipo local en el primer tiempo, que terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión del argentino-brasileño Walter Kannemann y se mantuvo en la zona de descenso.

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De visita en Río de Janeiro y tras cinco años sin lograr una victoria contra Fluminense en el Maracaná, Santos le ganó de remontada al conjunto carioca con goles de Gabigol y Philipe Coutinho, luego de que Flu abriera el marcador con el argentino Rodrigo Castillo en los primeros minutos del encuentro.

El sábado, Vasco da Gama perdió la oportunidad de alejarse de la zona de descenso al perder por 0-1 en su visita al Sao Paulo. EFE