Barcelona y Universidad Católica empatan y pierden terreno en el hexagonal por el título

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Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- El Barcelona y la Universidad Católica empataron este domingo 1-1 en el cierre de la tercera fecha del hexagonal final por el título de la liga ecuatoriana, un resultado que deja a ambos con pocas opciones de acercarse a los primeros puestos.

La Católica se adelantó con gol del panameño Azarías Londoño, pero Barcelona igualó en el tiempo de reposición con una anotación de Erik Mendoza.

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El resultado mantuvo al cuadro católico en el cuarto puesto del hexagonal, con 52 puntos, mientras Barcelona sigue en el último lugar, con 45 unidades.

El hexagonal lo lidera el Independiente del Valle, con 77 puntos, seguido por Macará, con 60, y Liga de Quito, con 53.

Por su parte, Emelec derrotó por 1-3 al Leones del Norte y lo dejó sin opciones de ganar el cuadrangular que otorga un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

El argentino Martín Camaruto adelantó al equipo local, pero Emelec remontó con goles de Ronie Carrillo, del argentino Juan Pablo Ruiz y del juvenil Reixon Saya.

Con este resultado, Emelec sumó 42 puntos, mientras Leones del Norte se quedó en el último puesto, con 40, por detrás también de Guayaquil City, que tiene 43. Libertad lidera el cuadrangular, con 50 unidades.

El Delfín dio un paso importante en su lucha por evitar el descenso al imponerse por 4-2 al Manta, en el duelo entre los dos equipos de la ciudad costera del mismo nombre, con una destacada actuación del goleador argentino Franco Ayunta, autor de tres tantos, y el otro tanto fue de Kevin Ushiña.

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José Angulo marcó doblete para el Manta, que se mantuvo en el último puesto, con 27 puntos. El Delfín llegó a 35 unidades, por encima de Orense, antepenúltimo con 34, y Técnico Universitario, penúltimo con 33.

El Deportivo Cuenca, con 41 puntos, es el líder del hexagonal del descenso, seguido por el Mushuc Runa, que tiene 39 y que cerrará este lunes la tercera fecha contra Orense. EFE