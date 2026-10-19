La dana Adam deja 16 incidencias en Mallorca y Pitiusas en las últimas horas y ascienden a 130 durante el fin de semana

15/08/2024 Emergencias 112 Baleares SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS EMERGENCIAS

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El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 16 incidencias entre las 22.00 y las 06.30 horas a causa de las lluvias y tormentas provocadas por la dana Adam. Estas incidencias se suman a las 113 registradas entre la noche del sábado y todo el domingo.

Según ha informado Emergencias a los medios, 11 incidentes han ocurrido en Eivissa (seis en Eivissa y tres en Santa Eulària), otros tres en Mallorca y dos en Formentera.

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Por tipología, ha habido seis caídas de árboles, cinco inundaciones en edificios y en la vía pública, una carretera cortada, interrupción de servicios básicos, riesgos por derrumbe de edificio y por inundación.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, ha explicado en declaraciones a los medios que la noche ha sido "de mucha incertidumbre" y que, finalmente, el frente previsto ha bordeado Mallorca y ha girado hacia Menorca.

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Por ello, el 112 ha subido el nivel de alerta por lluvias y tormentas en esta última isla a índice de gravedad 1 (IG1) y está vigilando la situación en Menorca y en Pitiusas.

"Las alertas de Protección Civil se mantienen", ha remarcado Parga, quien ha pedido no confiarse y seguir las precauciones y recomendaciones.

El Cecopi del Plan Meteobal y del Plan Inunbal se vuelve a reunir esta mañana para hacer seguimiento de los fenómenos meteorológicos adversos.