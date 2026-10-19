Lindt & Sprüngli nombra a Dieter Weisskopf consejero delegado interino tras la salida de Adalbert Lechner

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El fabricante suizo de chocolates Lindt & Sprüngli ha anunciado este lunes la salida de su consejero delegado (CEO), Adalbert Lechner, y la designación de Dieter Weisskopf como CEO interino con efecto inmediato, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

Weisskopf desempeñaba la vicepresidencia del consejo de administración y ya lideró el grupo como CEO hasta 2022. Ahora, asumirá la dirección hasta la elección de un sucesor definitivo, un proceso que prevé cerrarse en el segundo trimestre de 2027.

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El órgano rector de la compañía helvética ha considerado necesario acometer este relevo para retomar una senda de "crecimiento constante y sólido" y para "aprovechar las oportunidades en todos sus mercados a escala global".

"El consejo de administración está convencido de que este cambio en la dirección impulsará el crecimiento futuro. Nuestras marcas y nuestra posición en el mercado son sólidas, y seguimos centrados en ofrecer productos y experiencias excepcionales a nuestros consumidores, así como en lograr un crecimiento rentable para nuestros accionistas", ha afirmado presidente ejecutivo del consejo, Ernst Tanner.

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"Mi objetivo en los próximos meses será volver a situar nuestro negocio europeo en la senda del crecimiento y aprovechar los buenos resultados obtenidos en Norteamérica, así como en los mercados de Asia-Pacífico, como Australia, China y Japón, donde seguimos ganando cuota de mercado", ha indicado, por su parte, Weisskopf.

"Realizaremos importantes inversiones en nuestras marcas, al tiempo que mejoramos nuestra rentabilidad. Mi tarea consiste en entregar al próximo consejero delegado una empresa con un nuevo impulso", ha añadido.

Lindt & Sprüngli ha comunicado también que el consejero delegado para Alemania, Michal Spiller, dejará la empresa y que su homólogo en Austria, Ali Kulein, le reemplazará de contar con el beneplácito del consejo local. Después, el jefe global de ventas, Fabian Reinhardt sucederá a Kulein. Ambos cambios entrarán en vigor el 26 de octubre.

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