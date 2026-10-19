La COP17 arranca con el reto de acelerar la defensa de la biodiversidad

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Ereván, 19 oct (EFE).- La XVII Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17) comenzó este lunes en la capital armenia con el desafío de acelerar los compromisos internacionales para proteger la naturaleza antes de 2030, en un contexto de preocupación por los insuficientes avances y las dificultades para financiar las medidas de conservación.

El centro de exposiciones Meridian, acondicionado para acoger las negociaciones, registró desde las primeras horas de la jornada un ambiente de intensa actividad, con representantes de delegaciones internacionales, expertos y organizaciones ambientales que intercambiaban opiniones y mantenían conversaciones en los distintos espacios del recinto.

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En la denominada Zona Azul, reservada para los participantes acreditados, comenzaron las sesiones oficiales, exposiciones, pabellones temáticos y espacios de intercambio entre organizaciones, en una jornada marcada por el inicio de las negociaciones que se extenderán hasta el 30 de octubre.

Entre los espacios de exhibición destacó el pabellón de Armenia, uno de los de mayor despliegue dentro del recinto, dedicado a mostrar la riqueza natural y la biodiversidad delpaís.

A través de una amplia exposición sobre su fauna y flora, utilizando soluciones tecnológicas, el espacio permite a los visitantes conocer las particularidades de losecosistemas armenios y las especies que los habitan.

El encuentro reúne a representantes de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, integrado por 195 países y la Unión Europea, además de científicos, organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades indígenas.

Uno de los principales objetivos de la COP17 será realizar la primera evaluación mundial de los avances hacia el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022, que establece 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad hasta los próximos cuatro años.

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Los informes difundidos antes de la conferencia advierten que los compromisos siguen siendo insuficientes y que la financiación destinada a la protección de la naturaleza continúa lejos de los objetivos establecidos.

La conferencia se inició formalmente mediante una ceremonia inaugural en la capital armenia, que contó con la participación del primer ministro, Nikol Pashinián, y representantes de organismos internacionales.

El acto incluyó una recepción ofrecida por el Gobierno armenio y actuaciones culturales que permitieron mostrar parte del patrimonio artístico del país anfitrión a las delegaciones extranjeras.

Durante las próximas dos semanas, las delegaciones buscarán acordar la denominada hoja de ruta de Ereván, destinada a impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales durante los años que restan hasta 2030. EFE

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