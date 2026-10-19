Justo Molinero explota implacable contra Isabel Pantoja y se suma a su larga lista de 'examigos'

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Justo Molinero, alma de la emisoria 'Radiotaxi', fue durante años fiel amigo y defensor de Isabel Pantoja y nunca dudó en dar la cara por la tonadillera en sus peores momentos. Sin embargo, y al igual que otras personas que en su día fueron muy próximas a la tonadillera, como Chelo García Cortés, José Manuel Parada, Luis Rollán, Miguel Poveda, Lolita Flores, o Charo Reina, su relación con la madre de Kiko Rivera está completamente rota y ahora ha sorprendido con unas durísimas declaraciones con las que ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada de ella.

"Aquello se acabó. Seguramente sea la mujer con más examigos y creo que se lo merece además, porque no se porta bien con sus amigos, no los tiene en cuenta para nada" ha expresado dolido, lamentando que "cree que está donde está y es lo que es y ha sido lo que ha sido gracias a ella y no a muchísima gente que le ha echado una mano" y le ha apoyado en su carrera, como él mismo.

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A pesar de su decepción con Isabel, Justo no ha dudado en desear "mucha suerte" a Kiko en el lanzamiento del que será su primer disco después de 15 años de carrera musical. "Consejo nada, que tenga suerte y trabaje. Ni mucho menos va a tener el arte que tiene la madre. Él va a otro tipo de música, gente joven que le gusta" ha afirmado rotundo, apuntando que "así debe ser" que madre e hijo hayan retomado su relación y estén más unidos que nunca.