Irán advierte a Trump de que Teherán también tiene "trabajos por finalizar" tras las últimas amenazas de EEUU

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El Gobierno de Irán ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Teherán también tiene "trabajos por finalizar" y ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "empujar" a Washington a "otra guerra" para "no entrar en prisión" por los casos por supuesta corrupción abiertos contra él.

"La última vez que intentó 'terminar el trabajo', Irán emergió aún más fuerte", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, tras las últimas amenazas de Trump en este sentido. "¿Quiere volver a tentar a la suerte? Sin problema. Pero tenga cuidado, nosotros también tenemos trabajos por finalizar", ha señalado.

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Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní ha aprovechado para denunciar que "Netanyahu está empujando a Estados Unidos a otra guerra para no entrar en prisión, sean cuales sean las consecuencias para Israel y para el presidente de Estados Unidos", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

Las palabras de Araqchi han llegado después de que Trump abriera de nuevo la puerta a reactivar la ofensiva a gran escala contra Irán, incluido el posible uso de la bomba GBU-43/B --conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'--, y señalara que la guerra "va a terminar muy pronto, de una forma u otra".

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Este cruce de advertencias llega en medio de la falta de avances durante los últimos meses en las conversaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, abierto después de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, así como restringiendo la navegación en el estrecho de Ormuz.