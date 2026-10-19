El Tottenham detiene al animado Coventry y sale del puesto de colista en la Premier League

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El Tottenham Hotspur abandonó este lunes el puesto de 'farolillo rojo' en la Premier League 2026-2027 después de imponerse por 3-1 al Coventry y lograr su primer triunfo en la temporada doméstica en el partido que cerró la séptima jornada del campeonato inglés.

Los 'Spurs' necesitaban su primer triunfo para poner fin a su crisis y lo logró ante un rival, recién ascendido, que llegaba con buen ánimo a su feudo tras encadenar dos victorias seguidas, ante el Nottingham Forest y el Newcastle United, las dos primeras en su retorno a la Premier.

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Los locales se adelantaron pronto con un gran tanto de James Maddison al cuarto de hora, pero los visitantes igualaron al inicio de la segunda mitad por medio de Jack Rudoni. Sin embargo, esa alegría no le duró demasiado al Coventry porque el egipcio Omar Marmoush devolvió pronto la delantera en el marcador a un Tottenham que no pudo festejar hasta el 3-1 de Ben Davies en el minuto 96.