El presidente del Senado francés opina que por los disturbios "puede plantearse" prohibir al LFI

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París, 19 oct (EFE).- El presidente del Senado francés, Gérard Larcher, afirmó que "puede plantearse" la posibilidad de prohibir a La Francia Insumisa (LFI), el partido de izquierda radical liderado por Jean-Luc Mélenchon, al que atribuyó una gran responsabilidad en el discurso de odio en los disturbios del 17 de octubre.

"LFI es un partido político que participa en la expresión de la voluntad nacional, lo entiendo. Pero tiene una gran parte de responsabilidad en el discurso de odio. Creo que la cuestión (de su prohibición) puede plantearse", declaró Larcher, miembro de Los Republicanos (LR, conservadores), en una entrevista que publica este lunes el diario Le Figaro.

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El senador acusó también a la formación que lidera Mélonchon -uno de los candidatos a las elecciones presidenciales de la próxima primavera- de contribuir a alimentar las tensiones, ya que "LFI forma parte del fuelle de fragua que aviva las brasas", en su opinión.

"Cuidado con quienes han alimentado un discurso de odio. Al querer convertir todo en un conflicto, crean una situación de tensión extrema en el país. Cuidado con quienes buscan la insurrección", advirtió el presidente del Senado.

Larcher recordó que las autoridades francesas han disuelto organizaciones de ideología opuesta, como Génération Identitaire, de extrema derecha, en 2021, y La Jeune Garde, un grupo antifascista de extrema izquierda, en 2018.

Para el parlamentario "es obvio que hubo connivencia entre la extrema izquierda y los saqueadores" durante los disturbios del sábado, que calificó de "fuera de lo normal".

Gérard Larcher afirmó que la política de seguridad francesa ha fracasado, al recordar que más de mil policías y gendarmes resultaron heridos el sábado, mientras que ayuntamientos, prefecturas, comercios y servicios de emergencia fueron atacados.

El Senado ha acordado crear una misión informativa sobre los acontecimientos del 17 y 18 de octubre, que podrá solicitar competencias de comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Larcher defendió que los autores de los destrozos asuman su costo y reclamó la aprobación de la ley conocida como 'los que rompen, pagan', destinada a responsabilizar económicamente a quienes participen en actos violentos.

También reclamó estudiar la prohibición de futuras concentraciones cuando exista riesgo de nuevos disturbios y defendió la declaración del estado de emergencia o medidas relacionadas con las redes sociales.

Por su parte, el Gobierno apostó, por el momento, por aplicar el toque de queda parcial en ciertas ciudades, como París, Lyon, Niza, Lille o Burdeos.

Larcher cuestionó, por último, la respuesta del presidente Emmanuel Macron, quien se dirigió al país el domingo por la noche antes de viajar al golfo Pérsico. A su juicio, se limitó a describir una situación conocida y debería haber anunciado medidas concretas e inmediatas.

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