Bolsa mexicana gana 0,12% en sesión negativa en Europa y recupera nivel de 69.000 unidades

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,12 %, para ligar su tercera alza consecutiva, séptima en las últimas ocho sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 69.010,67 unidades, en una jornada de pérdidas en la mayoría de los mercados de Europa.

"En el mercado de capitales, durante la sesión europea, se observaron fuertes pérdidas generalizadas ante los disturbios en Francia, lo que ha elevado la aversión al riesgo sobre la región", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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En Estados Unidos, apuntó, se observaron ganancias en el sector tecnológico, luego de las fuertes pérdidas registradas durante la semana pasada. Entre los índices, el Nasdaq Composite y el S&P 500 avanzaron, pero el Dow Jones retrocedió.

En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,12 % para registrar alzas en siete de las últimas ocho sesiones y alcanzar su mayor nivel desde el 27 de mayo", cuando se apuntó 70.021,35 unidades.

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Agregó que al interior del mercado mexicano, resaltaron las ganancias de las emisoras: Vesta (+2,38 %), Grupo Carso (+2,18 %), Alsea (+2,11 %), Walmex (+1,77 %) y Genomma Lab (+1,41 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el cierre positivo de este lunes, el índice mexicano registra una ganancia del 7,47 % en lo que va de octubre y del 7,31 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,37 % frente al dólar al pasar de 18,5 a 18,43 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 174 millones de títulos por un importe de 16.392 millones de pesos (unos 889,4 millones de dólares).

De las 736 firmas que cotizaron en la jornada, 333 terminaron con sus precios al alza, 386 tuvieron pérdidas y 17 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la entidad financiera Peña Verde (PV), con el 6,25 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 6,19 %, y de la productora de acero Industrias CH (ICH B), con el 4,55 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR O), con el -2,48 %; de la firma Banco BBVA (BBVA), con el -2,2 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el -2,18 %. EFE