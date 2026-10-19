El central argentino 'Cuti' Romero, baja en el Atlético ante el Stuttgart por una distensión muscular

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El central argentino Cristian 'Cuti' Romero es baja en el Atlético de Madrid por una distensión muscular, por lo que no forma parte de la lista de 24 convocados elaborada por Diego Pablo Simeone para enfrentarse este martes al Stuttgart este martes en Champions, una convocatoria en la que tampoco está Jorge Resurrección 'Koke' y sí regresa el estadounidense Johnny Cardoso.

"Cristian Romero no viaja debido a una distensión muscular que se produjo en el partido frente al Espanyol", informó la entidad rojiblanca en sus redes sociales. El central fue sustituido en el minuto 67 del triunfo 'colchonero' (0-1) en el RCDE Stadium y no estará en el duelo de Champions en el MHPArena.

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Simeone recupera a un Cardoso que se perdió el encuentro en Cornellà por una gastroenteritis aguda, por lo que el técnico argentino suma un efectivo a las opciones en el centro del campo, también con Pablo Barrios, Morten Hjulmand y Rodrigo Mendoza. Aunque no estará Koke por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

Así, la convocatoria la integran los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Jorge Domínguez y Dani Martínez; los centrocampistas Obed Vargas, Mendoza, Cardoso, Barrios, Sorloth, Álex Baena, Hjulmand, y Jorge Castillo; y los delanteros Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Jonathan David, Arnau Ortiz, Kang In Lee, Julián Álvarez y Alex Sorloth.

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