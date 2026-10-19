Dos investigados tras localizar cinco caballos muertos en una finca en Álora

12/11/2025 Un agente del seprona en una imagen de archivo POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones desarrolladas por agentes del Seprona del municipio malagueño de Coín, investiga a los responsables de una finca situada en la localidad de Álora (Málaga) tras localizar al menos cinco cadáveres de équidos en distinto estado de descomposición y constatar la presencia de un elevado número de animales vivos en el interior de la finca.

La actuación se inició tras recibir un aviso que alertaba sobre la posible existencia de varios caballos muertos en los terrenos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado. Así, personados en el lugar, los agentes realizaron una inspección, localizando cinco cadáveres y observando además varias zonas de terreno removido.

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En el interior de la finca fueron localizados al menos 48 équidos vivos, entre caballos, yeguas y potros. Según la inspección realizada, los animales presentaban un comportamiento especialmente asilvestrado, lo que dificultaba considerablemente su aproximación, manejo e identificación.

Los responsables de la explotación manifestaron desconocer el número exacto de ejemplares, no pudiendo aportar información sobre las causas de la muerte de los animales cuyos restos fueron hallados.

Ante la situación observada, los agentes realizaron gestiones inmediatas con los responsables para garantizar de forma urgente el suministro de agua y alimento de los équidos, evitando así que la situación pudiera agravarse, consiguiendo introducir a 38 de ellos en el interior de una cerca para que su estado de salud pudiera valorarse con exactitud.

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Así, la Guardia Civil mantendrá un seguimiento de las condiciones de los animales para comprobar su evolución y el cumplimiento de las medidas adoptadas.

Por último, han indicado que a los dos investigados se les atribuye un supuesto delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.