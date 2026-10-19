Catar establecerá centro de defensa en golfo Pérsico para avanzar en independencia militar

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El Cairo, 19 oct (EFE).- El vice primer ministro y ministro de Estado de Defensa catarí, Saoud bin Abdulrahman, afirmó este lunes que pronto se anunciará una nueva alianza regional y un centro de defensa en Catar como parte de la estrategia tras la guerra en Irán para contar con "capacidades propias" y buscar la independencia regional militar.

"Pronto vamos a anunciar una iniciativa que forma parte de nuestra estrategia de defensa para contar con capacidades propias, especialmente en términos de munición y en las tres áreas que mencioné anteriormente", es decir, en "defensa aérea, medidas contra drones y ciberseguridad", dijo el político en su intervención durante el Global Security Forum, que comenzó hoy en Doha.

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Esta nueva alianza, cuya fecha de establecimiento no dio a conocer, se llevará a cabo "con socios regionales", los cuales no mencionó, así como con otros socios como "Estados Unidos, el Reino Unido y Francia" para asegurarse de "llevar a cabo una protección local o de invertir en algunas de estas empresas" de esos países.

"Y pronto anunciaremos el 'hub' de defensa aquí en Catar", afirmó.

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Catar, Baréin y Omán- busca avanzar hacia una mayor integración entre los países de la región en materia de defensa, aunque sigue dependiendo de garantes externos -especialmente, Estados Unidos- para su seguridad estratégica e independencia militar.

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Algunas naciones del golfo Pérsico, como EAU, han urgido a fortalecer la seguridad colectiva y reactivar la acción conjunta regional.

Catar, al igual que el resto de los países del golfo Pérsico, ha sido objetivo de ataques de Irán desde el comienzo de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra el país persa el pasado 28 de febrero.

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Las acciones lanzadas por Irán se producían, según la República Islámica, en represalia por albergar fuerzas estadounidenses en las bases del golfo Pérsico. EFE