3-0. Un triplete de Byanca Brasil contra Bolívar clasifica a Cruzeiro a cuartos de final

Guardar

Quito, 19 oct (EFE).- La atacante Byanca Brasil marcó este lunes un triplete contra el Bolívar boliviano y clasificó a Cruzeiro a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina que se disputa en la capital ecuatoriana, a falta del partido entre Liga de Quito y Olimpia por el grupo C.

Byanca Brasil anotó en los minutos 51, 74 y 88 y se convirtió en la protagonista del encuentro en el que Cruzeiro sumó su segunda victoria tras derrotó por 2-1 a las locales quiteñas.

PUBLICIDAD

Bolívar, por su parte, se quedó con un punto y se despedirá el próximo jueves ante Liga.

Cruzeiro rompió el cero en el minuto 51. Byanca Brasil aprovechó un rebote del balón en el travesaño tras un fuerte remate de Marilia Furiel y, desde corta distancia, anotó con un remate hacia el costado derecho de la portera Enyuli López.

PUBLICIDAD

La delantera amplió la ventaja para Cruzeiro con un espléndido disparo de tiro libre desde el borde del área, logró filtrar el balón junto al vertical izquierdo y cerró su gran actuación convirtiendo un tiro penalti.