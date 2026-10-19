Agencias

Al menos nueve muertos tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

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Al menos nueve personas han muerto este lunes a causa de un deslizamiento de tierra ocurrido durante la jornada en una mina de oro del departamento colombiano de Nariño, en el suroeste del país.

Fuentes citadas por medios colombianos recogen esta cifra de víctimas tras el suceso ocurrido en la mañana en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé y alertan de que podría haber decenas de personas atrapadas.

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La Defensoría del Pueblo ha dado cuenta en un comunicado del incidente y de "un número importante de víctimas", aunque no concreta cifras. "La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", ha resaltado.

El organismo pide la movilización de las Fuerzas Armadas, rescatistas, servicios sanitarios y de Medicina Legal "para la identificación y manejo digno de los cuerpos de las personas fallecidas".

Asimismo, alerta de la presencia de grupos armados en la zona y por ello pide "garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario".

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