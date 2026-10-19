Activista palestino Mahmoud Khalil pide al Supremo de EEUU evaluar potencial deportación

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Nueva York, 19 oct (EFE).- El activista palestino Mahmoud Khalil pidió este lunes al Tribunal Supremo de Estados Unidos revisar el caso sobre su potencial deportación bajo el argumento de que esta supone una violación de su libertad de expresión, según medios locales.

Khalil, de 31 años y residente legal en EE.UU., se convirtió en la diana de la campaña del Gobierno de Donald Trump por el control del discurso en las universidades al liderar las protestas contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia (Nueva York), donde estudiaba, a principios de 2024.

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El hombre, casado con una mujer estadounidense, fue señalado por el Gobierno de Trump por su estatus migratorio y detenido en marzo de 2025, tras lo que pasó tres meses en un centro de inmigración en Luisiana hasta que lo liberó bajo fianza un juez federal que argumentó inconstitucionalidad.

Ese juez federal, de Nueva Jersey, sostuvo que la detención de Khalil pudo ser anticonstitucional porque se basaba en su discurso en las protestas.

No obstante, en enero de 2026, el Tribunal de apelaciones del Tercer Circuito (Filadelfia) revocó la decisión del juez federal que lo había liberado al considerar que carecía de jurisdicción para ordenar su salida del centro de inmigración, lo que abría la puerta a una nueva detención.

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Khalil solicita ahora al Supremo invalidar la decisión de ese tribunal de apelaciones, lo que puede sentar un procedente para personas detenidas en el sistema migratorio, que está sujeto a la rama ejecutiva y no la federal.

"Esta lucha no es solo sobre si yo me puedo quedar en este país, sino realmente sobre si cualquiera en este país puede defender a los palestinos sin ser castigado por ello", dijo el hombre en una conferencia virtual.

El Gobierno Trump, sostuvo, "está haciendo todo lo posible para impedir que los tribunales federales revisen mi caso y está intentando encauzarlo hacia sus tribunales de inmigración de farsa, porque pueden controlar el resultado", recoge la edición estadounidense de The Guardian.

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Por su parte, la Casa Blanca defendió haber actuado "plenamente dentro de las facultades que le confieren la ley y la Constitución en el caso de Khalil, como lo hace con cualquier extranjero que promueve la violencia, glorifica y apoya a terroristas, acosa a los judíos y causa daños a la propiedad".

El Supremo puede decidir o no revisar el caso, lo que puede tomar meses, y si rechaza revisarlo o reafirma la decisión del tribunal de apelaciones del Tercer Circuito, Khalil puede ser detenido de nuevo y deportado. EFE