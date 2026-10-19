Indígenas mexicanos denuncian impunidad a dos años de muerte de sacerdote defensor de DDHH

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San Cristóbal de las Casas (México), 19 oct (EFE).- Cientos de indígenas de Chiapas, en el sur de México, marcharon este lunes para exigir justicia por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos, al denunciar que dos años después del crimen aún no se ha identificado a sus autores intelectuales y persiste la violencia en la región.

La movilización reunió a integrantes de los pueblos choles, mam, tsotsiles, tojolabales y tzeltales, así como a familiares del sacerdote, víctimas de desplazamiento forzado y organizaciones civiles, quienes reclamaron el esclarecimiento del asesinato ocurrido el 20 de octubre de 2024.

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Juan López, integrante de la organización católica Pueblo Creyente, afirmó que exigirán que la Fiscalía mexicana "continúe con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y dar con los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez”.

El sacerdote, conocido por su labor de mediación en conflictos comunitarios y su defensa de los pueblos indígenas, fue asesinado a tiros en San Cristóbal de Las Casas, en medio de una escalada de violencia vinculada con el crimen organizado.

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Aunque Edgar Rolando Mares Banda, señalado como uno de los autores materiales, fue sentenciado a 20 años de prisión, la diócesis local indicó que el proceso judicial continúa en etapa intermedia.

“La justicia debe alcanzar a todos los responsables y que el esclarecimiento integral de los hechos aún está pendiente”, expresó José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

Los manifestantes denunciaron que las comunidades indígenas siguen enfrentando amenazas, desplazamientos forzados y la presencia de grupos criminales.

“El contexto en Chiapas no ha cambiado mucho, aún persiste la inseguridad y la violencia en varios municipios de Chiapas”, afirmó Margarita Ruiz, indígena tsotsil, quien también denunció amenazas de autoridades locales y detonaciones de armas de fuego en algunas comunidades.

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Organizaciones civiles alertaron además sobre el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales para actividades de vigilancia, conocidas como “halconeo”, y venta de drogas, así como sobre la persistencia de desapariciones, feminicidios y extorsiones.

Los participantes exigieron también justicia para las víctimas de otras matanzas ocurridas en Chiapas, como las de Acteal y Nueva Morelia, y garantías de reparación y no repetición.

Los contingentes partieron de tres puntos de San Cristóbal de Las Casas, incluido el barrio de Cuxtitali, donde fue asesinado el sacerdote, y avanzaron hacia la Plaza de la Resistencia con pancartas, palmas y banderas blancas y amarillas.

Al grito de '¡Viva el padre Marcelo!' y '¡Viva la justicia y la paz con dignidad!', los manifestantes concluyeron la marcha con una ceremonia religiosa frente a un altar de flores y productos de la tierra. EFE

(foto)(video)