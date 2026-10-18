Ministro de ultraderecha acusa a Netanyahu de prometer a la UE que lo sacará del Gobierno

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Jerusalén, 18 oct (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, acusó este domingo al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de haberse comprometido ante varios países de la Unión Europea a dejar a su partido, Poder Judío, fuera del próximo gobierno, según recogen medios israelíes, a nueve días de las elecciones generales.

"Según información comprobada y verificada que ha llegado a mis manos en los últimos días, la oficina del primer ministro se comprometió de manera oficial ante una serie de países de la Unión Europea a que Ben Gvir no estará en el próximo Gobierno", afirmó el ministro, según el portal Times of Israel, Ynet -del diario Yediot Ajronot- y el Canal 12 de la televisión israelí.

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Según transmiten estos medios, Ben Gvir aseguró que Netanyahu dio "un mensaje explícito a esos países, ya sea a los ministros de Exteriores o a un rango superior, de que el primer ministro no tiene intención de incluir a Poder Judío en el próximo gobierno”.

"Me quedé estupefacto. No entendía de dónde venía", añadió el ministro, cuyo partido forma parte de la coalición saliente de Netanyahu, según el Times of Israel.

Ben Gvir dijo además que miembros del Likud -el partido del primer ministro- le habían trasladado que Netanyahu quiere "terminar su mandato con consenso", lo que apunta a que podría tender la mano a partidos de la oposición para formar gobierno.

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El Likud respondió este domingo en un mensaje a la prensa en el que acusó a Ben Gvir de "continuar con su manipulación política y con el fuego amigo".

"Es justo lo contrario: el primer ministro ha dejado claro que cualquier gobierno incluirá a los socios de la coalición actual, y que cualquier partido sionista será invitado a sumarse según nuestras directrices básicas y la composición actual", señaló el partido de Netanyahu en un comunicado. EFE

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