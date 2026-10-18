Al menos seis heridos al impactar un proyectil de hutíes contra suroeste de Arabia Saudí

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El Cairo, 18 oct (EFE).- Al menos seis ciudadanos saudíes resultaron heridos este domingo al impactar un proyectil lanzado por los rebeldes hutíes del Yemen contra la ciudad de Najrán, en el suroeste de Arabia Saudí, donde también se registraron daños en viviendas y vehículos, informaron las autoridades de la monarquía árabe.

La Defensa Civil saudí dijo en un comunicado que "un proyectil hostil que fue lanzado por la milicia hutí terrorista contra una zona residencial causó heridas a seis ciudadanos y daños materiales en tres casas y tres vehículos" en Najrán, localidad que se encuentra muy cerca de la frontera con el Yemen.

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"Los intentos de ataques contra las propiedades de los civiles son una violación flagrante de la ley internacional humanitaria, y se han tomado las medidas necesarias ante este tipo de sucesos", añadió la nota, sin ofrecer más detalles.

Anteriormente, la Defensa Civil emitió varias alertas de emergencia ante posibles ataques de los rebeldes yemeníes contra varias zonas de Arabia Saudí, entre ellas Najrán y la capital, Riad, aunque poco después la gran mayoría de advertencias fueron levantadas al haberse despejado la amenaza.

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Arabia Saudí, que lidera una coalición militar que interviene en el Yemen desde 2015 contra los hutíes, es desde hace unos meses objetivo de los ataques de este movimiento chií aliado de Irán, que ha lanzado cientos de misiles y drones contra suelo saudí en respuesta al bloqueo aéreo y marítimo impuesto por Riad al Yemen.

Esta nueva escalada comenzó a mediados de julio, con el bombardeo atribuido a Arabia Saudí contra el aeropuerto internacional de Saná, que derivó en un intercambio de golpes entre Riad y los hutíes, un bloqueo marítimo impuesto por los rebeldes contra la navegación saudí en el mar Rojo y constantes bombardeos contra el país árabe.

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La coalición capitaneada por Riad ha interceptado cientos de proyectiles, pero varios de ellos han impactado contra sus objetivos y han provocado grandes daños en instalaciones energéticas de la petrolera estatal Aramco o incluso en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital, donde decenas de personas han muerto y resultado heridas en octubre. EFE