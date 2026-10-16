29N- Podemos responde a Frente Amplio que no impida pactos en el resto de CCAA por su insistencia con Madrid y Cataluña

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Podemos ha respondido a Frente Amplio que sus pretensiones de acuerdo en Madrid y Cataluña no puede bloquear el pacto en el resto de territorios e insta a dicho espacio a cerrar ya un consenso en el conjunto de comunidades.

En un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, lo morados responde a la propuesta de Frente Amplio que les ofrecía puestos de salida prioritarios en Madrid y Cataluña, lo que supondría romper el pacto de los 'morados' con ERC, incluirles en todas las coaliciones donde estaban Frente Amplio y tener una coportavocía en el Congreso, entre otros puntos.

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El contenido no ha satisfecho a Podemos que ha insistido en culminar acuerdos al margen de Madrid y Barcelona. "Proponemos que Cataluña, donde Comuns y ERC van a competir, y Madrid, la circunscripción en la que la existencia o no de acuerdos no penalicen el voto, constituyan singularidades que no impidan el acuerdo en el resto de territorios", ha apostillado.

De esta forma, han contraofertado centrarse en pactar los territorios que como Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galicia o Murcia, al sostener que ya tienen ya acuerdos hechos o muy avanzados que se están "bloqueando desde la dirección del Frente Amplio". "Es imprescindible ir juntas en esos territorios para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Y del mismo modo es posible pactar Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja.

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