Hutíes dicen que aceptaron propuesta de tregua de 5 días pero Arabia Saudí respondió tarde

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Saná, 18 oct (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este domingo que recientemente aceptaron una propuesta de Omán para acordar un alto el fuego de cinco días con Arabia Saudí, pero lamentaron que la respuesta de Riad llegó tres semanas después y sin garantías sobre las demandas humanitarias que exige el grupo aliado de Irán.

El jefe negociador del movimiento chií, Mohamed Abdelsalam, dijo en un comunicado que Omán, que ejerce como mediador entre los hutíes y Riad, se puso en contacto con el grupo unos días después del bombardeo del aeropuerto de Saná a mediados de julio, un ataque que los insurgentes atribuyeron a los saudíes y que dio inicio a la escalada.

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Según Abdelsalam, los mediadores omaníes presentaron una serie de propuestas para reducir las tensiones con Arabia Saudí, que interviene en el Yemen al frente de una coalición militar desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido, cuyas fuerzas reivindicaron el ataque contra Saná, la capital yemení en manos de los hutíes desde 2014.

Los hutíes respondieron positivamente a la propuesta, según el jefe negociador, que afirmó que eso incluyó acceder en un plazo de tres días a una petición de Arabia Saudí para detener la escalada durante cinco días, siempre y cuando Riad cumpliera con las demandas humanitarias exigidas por los rebeldes.

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Sin embargo, apuntó, la respuesta saudí llegó unos 21 días después de que los insurgentes presentaran su postura, y no esbozaba ninguna voluntad de abordar las demandas solicitadas.

El bombardeo contra el aeropuerto de Saná tuvo como objetivo evitar el aterrizaje de un avión iraní, algo que fue condenado por los hutíes al acusar a Arabia Saudí de controlar el espacio aéreo del Yemen y de mantener un bloqueo por tierra, mar y aire en las zonas que controlan del país árabe.

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Abdelsalam publicó este comunicado en respuesta a las críticas contra el movimiento chií por presuntamente rechazar las negociaciones o las reuniones con funcionarios saudíes en Omán.

Antes del estallido de la guerra de la Franja de Gaza en octubre de 2023, los hutíes y el Gobierno yemení estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo que extendiera el alto el fuego acordado bajo mediación de la ONU en 2022 y que diera inicio a un proceso político para poner fin a la guerra iniciada en 2014.

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Sin embargo, la implicación de los hutíes en la guerra de Gaza con sus ataques contra Israel en apoyo a los palestinos paralizó el proceso, mientras que el reciente conflicto de Irán y los ataques de los insurgentes contra Arabia Saudí han reactivado las hostilidades en el Yemen a niveles sin precedentes desde 2022. EFE