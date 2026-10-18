El huracán Trudy y un frente frío amenazan con fuertes lluvias y oleaje a México

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Ciudad de México, 18 oct (EFE).- El huracán Trudy, de categoría 2, mantiene este domingo la amenaza de lluvias y oleaje de hasta seis metros en el occidente mexicano, mientras un frente frío favorece precipitaciones extraordinarias en el sureste y su masa de aire polar provoca fuertes vientos y un descenso térmico.

En conjunto, los distintos sistemas favorecerán lluvias de fuertes a extraordinarias en zonas de 16 de los 32 estados mexicanos, mientras que en las restantes se esperan chubascos o precipitaciones aisladas.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 09:00 horas (15:00 GMT), Trudy se encontraba a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, ambos en Jalisco.

El ciclón avanzaba paralelo a la costa hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205.

El organismo retiró la prevención por vientos de huracán entre Manzanillo, Colima, y Cabo Corrientes, pero estableció una por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Su circulación favorecerá lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en la costa y el sur de Jalisco, y fuertes de entre 25 y 50 milímetros en Colima y el sur de Nayarit, con riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones.

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En las costas de Jalisco y Colima se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora y olas de cuatro a seis metros, que disminuirán durante el día.

En el sur de Nayarit y Michoacán, el oleaje alcanzará entre dos y tres metros.

El pronóstico prevé que Trudy se debilite a categoría 1 el lunes y a tormenta tropical ese mismo día, antes de convertirse en remanentes el martes.

Simultáneamente, el frente frío provocará lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y de entre 150 y 250 milímetros en Chiapas.

Además, lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con lo que 16 de los 32 estados mexicanos enfrentarán lluvias de torrenciales a fuertes; aunque la otra mitad enfrentará chubascos y lluvias aisladas.

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La masa polar asociada generará un descenso térmico y vientos del norte con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, una vaguada, una zona de baja presión en niveles medios de la atmósfera, favorecerá chubascos en el noroeste, mientras la humedad de ambos océanos y la inestabilidad atmosférica propiciarán precipitaciones en otras regiones.

Según el balance de Conagua, el Pacífico acumula 19 ciclones con nombre: nueve tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5, incluido Trudy por la intensidad alcanzada previamente.

Los ocho huracanes mayores superan los cuatro o cinco previstos para 2026, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.

En el Atlántico se contabilizan ocho tormentas tropicales y un huracán mayor, frente a una previsión de entre 11 y 15 ciclones, incluidos entre uno y dos huracanes mayores. EFE

(foto)