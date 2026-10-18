El ébola en la RDC llega a una octava provincia tras confirmarse dos casos en el noroeste

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Nairobi, 18 oct (EFE).- La epidemia de ébola que azota a la República Democrática del Congo (RDC) se ha extendido a una octava provincia del país tras la confirmación de dos casos en Ubangui del Norte, situada en el noroeste y fronteriza con la República Centroafricana (RCA), informaron este domingo las autoridades congoleñas.

Según el último informe de situación del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, los nuevos contagios detectados en la zona de salud en la localidad Wapinda (Ubangui del Norte) corresponden a dos varones jóvenes residentes en un área limítrofe con la provincia de Bajo Uéle.

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Tras esta confirmación, el brote afecta ya a ocho de las 27 provincias del país y alcanza a un total de 66 zonas de salud.

Desde el inicio de la decimoséptima epidemia de ébola declarada en el país el 15 de mayo pasado, la RDC acumula un total de 9.415 casos confirmados y 4.536 muertes, lo que arroja una tasa de letalidad del 48,2 %.

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El brote mantiene como principal epicentro a la provincia oriental de Ituri, que concentra el 73,2 % de los contagios totales, mientras que las operaciones de respuesta médica y de rastreo continúan extendiéndose a las ocho provincias afectadas para frenar la expansión del virus de la cepa Bundibugyo.

De acuerdo con los datos oficiales, en el último recuento se registraron 67 nuevos casos confirmados en todo el país: 44 en Ituri, 14 en Kivu del Norte, siete en Haut Uélé y los dos de la nueva provincia de Ubangui del Norte, acompañados de 18 muertes comunitarias y ocho decesos en los centros de tratamiento (CTE).

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Además, las autoridades sanitarias reportaron que 2.522 pacientes se han recuperado desde el inicio de la epidemia, mientras continúan los operativos de rastreo de contactos, cuyo índice de seguimiento actual se sitúa en el 79,1 %, por debajo del umbral óptimo del 95 %.

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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Otros tres países también han detectado casos vinculados, como Kenia (siete), Francia (uno) o Países Bajos (uno).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses. EFE

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