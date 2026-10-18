El alcalde de París cuestiona los medios de la Policía ante los disturbios y saqueos del sábado

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El Ayuntamiento de París, dirigido por el socialista Emmanuel Grégoire, ha denunciado la "falta de medios" de la Policía ante los graves disturbios ocurridos durante la jornada del sábado en la capital coincidiendo con las multitudinarias protestas sociales.

"Claramente, diría yo, hubo una falta de medios anoche en la capital (...). No es aceptable ver, en las imágenes, a personas destrozando comercios y atacando" edificios, ha declarado la primera teniente de alcalde parisina, Lamia El Aaraje.

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Para El Aaraje hubo "un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto" en París, ha afirmado en declaraciones a la cadena France Info.

Grégoire, por su parte, ha pedido "la puesta en marcha de una unidad de emergencia dedicada a los comerciantes víctimas de los destrozos", la cual "tendrá como misión inventariar los daños, acompañar a los comerciantes afectados y facilitar sus trámites administrativos y con las aseguradoras".

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"Deseo que la Cámara de Comercio e Industria y la Cámara de Oficios y Artesanía se sumen a esta iniciativa. No puedo permitir que un comerciante afectado no sepa a qué puerta llamar. Quiero transmitirle que estamos aquí, a su lado", ha afirmado en redes sociales.

El primer edil parisino ha abogado por prestar "especial atención" a los pequeños comercios y "a aquellos cuya actividad se encuentra actualmente interrumpida". "El Ayuntamiento asumirá su parte en este esfuerzo colectivo y movilizará los recursos que entran dentro de sus competencias", ha adelantado.

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También ha criticado el "estallido de violencia" el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave. "Nada puede justificar tal desborde de violencia en nuestras calles", ha señalado.

Mientras, la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, ha criticado la "violencia gratuita" ha anunciado que se habilitará una vía para que los vecinos envíen fotografías y vídeos de "saqueadores y alborotadores". La residencia oficial de Cazenave fue "saqueada" durante los disturbios.

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El alcalde de Marsella, Benoît Payan, ha calificado de "drama" ante la situación "insoportable" y ha pedido que se "esclarezca por completo" lo sucedido, incluidas las órdenes que recibieron las fuerzas de seguridad, acusadas por sectores de la izquierda de fomentar la conflictividad.

Por su parte, el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, ha comparecido este domingo junto al prefecto del departamento del Ródano, Étienne Guyot, para denunciar los "saqueos metódicos" y los destrozos ocurridos en la ciudad durante el sábado.

"Hay 100 heridos entre las fuerzas de seguridad. Se ha detenido a 160 personas -124 de ellas mayores de edad y en su gran mayoría hombres-, quienes han sido puestas bajo custodia policial y serán puestas a disposición judicial", ha apuntado Guyo, que ha alertado de la presencia de "radicales" que mantuvieron una actitud hostil hacia las fuerzas de seguridad.

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Durante la rueda de prensa varias han increpado a Doucet: "¡Usted es el responsable! ¡Usted pidió el voto para La Francia Insumisa!", han espetado al "izquierdista" en referencia al partido de izquierda liderado por Jean-Luc Mélenchon.