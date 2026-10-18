La Comunidad asegura que cerrará Sol "si vuelven a encontrar problemas de salubridad" y exige desalojar acampada

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado este domingo que se cerrará la estación de Metro de Sol "si vuelven a encontrar problemas de salubridad" y ha justificado que el cierre se produjo por un "informe técnico" para llevar a cabo tareas de limpieza y ha exigido desalojar la acampada por la vivienda.

"Esta acampada ilegal no solamente está atacando al patrimonio y a la libre circulación de las personas, sino también a la salud de las mismas. No se puede mantener esta acampada más tiempo. Está dando buenas muestras de que está afectando a todos los ciudadanos de esta región", ha trasladado el consejero en las Jornadas Deportivas para la Lucha contra el Cáncer de Mama.

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Lo ha afirmado así después de que CCOO haya exigido "responsabilidades" y saber "el verdadero motivo" del cierre de la estación de Metro de Madrid de Sol durante el viernes y parte de sábado. El mismo reabrió este sábado a las 23 horas la estación de Sol, que había permanecido cerrada desde las 12.15 horas del viernes por los altos niveles de amoníaco detectados "tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

El consejero ha insistido en que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, debería "tomar cartas en el asunto, cumplir su misión y disolver la acampada" que "a todas luces" no debería continuar en la plaza porque "perdió su objeto" y solo se mantiene por "un fin político".

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Así, ha explicado que la estación de Metro se reabrió anoche tras "solventar el problema" pero ha vuelto a incidir en que el origen es "la acampada" y las actividades que se están llevando a cabo. "Seguramente habrá que volver a cerrar si se mantienen los problemas de salud", ha aseverado. Además, ha subrayado que se decidió ordenar su cierre por un "informe técnico" de Metro y ha avisado de que se ha solucionado este asunto pero "mientras persista la acampada, persistirá el problema y volverá a repetirse".

Considera que ahora mismo la acampada solo busca causar "un perjuicio político auspiciado" por el presidente de Gobierno del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el delegado, y les ha vuelto a instar a disolver esta acampada "a la mayor brevedad" ya que está "atacando al patrimonio de todos los madrileños".

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