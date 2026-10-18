La Comunidad defiende que residencia de Shakira en el Iberdrola Music se ha desarrollado "con total normalidad"

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha defendido este domingo que la residencia de Shakira en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde y muy próximo al municipio de Getafe, se ha desarrollado "con total normalidad" y que el tránsito de personas ha sido "perfecto".

En concreto, más 225.000 personas usaron el transporte público para llegar a los 13 conciertos que la cantante colombiana Shakira ha ofrecido en las últimas semanas en el recinto de Villaverde. "Los conciertos de Shakira, además en una residencia inédita en toda la historia, se han desarrollado con total normalidad, el tránsito de personas ha sido perfecto, la ordenación de llegada y salida también por la infraestructura que había montado la empresa de los propios conciertos y el desarrollo del tipo de actividad", ha reivindicado De Paco ante los medios de comunicación.

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Así, ha subrayado que al tener actividades complementarias en el recinto la llegada y salida se ha realizado de manera "escalonada", si bien ha criticado que políticos como la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, siempre encuentren "algo para protestar". "Ha ido todo perfectamente, como va perfectamente también, por ejemplo, el Mad Cool. Lo que pasa es que de algo hay que protestar", ha lamentado.

Metro de Madrid registró cerca de 192.000 entradas durante los 13 días de concierto, con una media por jornada que ronda los 15.000 usuarios. Unas cifras que muestran que alrededor del 30% de los asistentes optaron por desplazarse en Metro. Además, cerca del 70% de los títulos de transporte sencillos adquiridos durante el evento se realizaron a través del pago con tarjeta bancaria en los tornos de acceso a Metro, una novedad implantada por la compañía metropolitana este año para agilizar la entrada de viajeros.

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