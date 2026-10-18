Davidovich: "Nunca he dejado de creer y de trabajar para tener al menos una oportunidad"

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El tenista español Alejandro Davidovich, que este se ha proclamado campeón del torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras vencer a su compatriota Raa Jódar, ha asegurado que "nunca" ha dejado de "creer" y de "trabajar para tener al menos una oportunidad" de conquistar un trofeo de esta categoría, todo tras vivir "un año duro".

"Entrenas cada día para vivir estos momentos. Sé que hoy estaba más nervioso, era otra oportunidad para mí. No podría describir el sentimiento que tengo ahora mismo. Solo quiero decir gracias a mi equipo, a mi familia, a mi mujer, porque ha sido un año duro. Pero la verdad es que nunca hemos dejado de creer, de sufrir, de trabajar duro para conseguir tener al menos una oportunidad para este tipo de momentos. Doy muchas gracias a todos ellos que me han bancado en cada momento", señaló tras conquistar el título.

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El malagueño, que este lunes ascenderá al número 13 del mundo, se convirtió en el primer español en conquistar el certamen asiático, el último ATP Masters 1.000 que le restaba a la 'Armada'. "No tengo palabras. No sé qué decir, no sé cómo me siento. Es como una gran alivio. Después del primer set, lo seguí intentando, como en todos los partidos del torneo. En la cancha, creo en mí mismo e intento jugar todas bolas. En el tercer set, sabía que podría tener un poco más de físico, pero él es un jugador increíble. Fue muy difícil jugar contra él hoy", indicó.

"Estoy orgulloso del equipo que tengo, que me ha apoyado todos los días desde hace muchos años. Este año fue duro, he perdido un par de torneos. No puedo describir con palabras lo agradecido que estoy hacia ellos. Recuerdo cuando Arthur Fils, que es un muy buen amigo mío, perdió muchos torneos este año y volvió más fuerte, ganando todos los partidos. Eso me dio mucho poder. Si él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo", apuntó.

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Por último, elogió a Rafa Jódar por su torneo y su gran año. "Quiero felicitar a Rafa. Tienes 20 años, pero tienes un futuro enorme y vas a estar aquí muchas veces. Eres un gran jugador, una gran persona. Felicidades por lo que has conseguido en el primer año, es increíble lo que estás haciendo con tu padre, no puedo describirlo con palabras", finalizó.