6-22. Kenneth Walker III lidera a los invictos Chiefs al triunfo sobre los Chargers

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Redacción Deportes, 18 oct (EFE).- Kenneth Walker III llevó este domingo, con dos anotaciones terrestres, a la victoria a los Kansas City Chiefs por 6-22 sobre Los Angeles Chargers para mantener el invicto en partido de la semana seis de la temporada de la NFL.

Además de sus dos viajes a las diagonales, Walker corrió para 128 yardas. En los controles de Chiefs, Patrick Mahomes pasó para 272 y sufrió una intercepción.

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En Los Angeles, Justin Herbert tuvo una mala tarde. Sumó 204 yardas, una intercepción y fue capturado en cuatro ocasiones.

Con la victoria Kansas City alargó su marcha perfecta a 5-0 en la cima de la división Oeste de la Conferencia Americana, en la que los Chargers se mantienen como el peor equipo con seis derrotas.

Los Chiefs dominaron el juego desde el primer cuarto en el que tomaron ventaja de 3-9 con un gol de campo de Harrison Butker y un 'touchdown' de Walker con un acarreo de 33 yardas.

En el siguiente periodo el equipo dirigido por el 'coach' Andy Reid amplió su ventaja 3-19 con la segunda anotación del juego de Walker y otra patada de tres puntos de Butker.

En el inicio del tercer cuarto los Chargers se acercaron 6-19 vía un gol de campo de Cameron Diker, pero siguieron sin que su ofensiva pudiera llegar a la zona pintada.

En el último periodo Harrison Butker alejó a Kansas City para el 6-22 definitivo con un gol de campo.

En otro partido, los Buffalo Bills confirmaron su condición de favoritos para llegar a la final de la Conferencia Americana con su victoria por 33-30 sobre Las Vegas Raiders en cerrado partido.

Josh Allen lució en los controles de los Bills con 255 yardas por pase y dos envíos de anotación; James Cook III también destacó en la ofensiva con 95 yardas por tierra y un 'touchdown'.

Con los Raiders, Kirk Cousins pasó para 313 yardas y dos anotación; además sufrió una intercepción.

Buffalo se mantiene en la cima de la división Este de la AFC con 5-1. Raiders se quedó con marca de 3-3 en tercer lugar del Oeste.

También este domingo los Arizona Cardinals sorprendieron con su triunfo por 18-16 sobre Los Angeles Rams gracias a un gol de campo de último segundo que conectó Chad Ryland.

Ryland tuvo una destacada actuación. Tuvo un juego perfecto en el que conectó seis goles de campo, para sumar los 18 puntos que su equipo requirió para la victoria.

El resultado deja a Cardinals y Rams con dos triunfos y cuatro derrotas en el tercero y cuarto lugar de la división Oeste de la Conferencia Nacional.

Más tarde cerrará la actividad de este día la visita de los Dallas Cowboys a los Green Bay Packers. EFE